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宝宝牛奶过敏喝什么奶粉

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2016-12-20
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　　宝宝牛奶过敏喝什么奶粉?如果确定牛奶过敏，就需要换抗过敏奶粉。抗过敏奶粉分为 氨基酸奶粉、深度水解奶粉、部分水解奶粉，水解程度从高到底。

　　氨基酸奶粉也称为“无敏配方”，比如Neocate纽康特氨基酸营养粉。“无敏配方”是指所含的成分不会引起任何过敏的可能，主要适用于牛奶过敏或多种食物蛋白过敏的饮食治疗。氨基酸是蛋白质的基本单位，人体摄入后的食物蛋白，在体内首先需要分解为氨基酸，然后才能被机体吸收和利用。

　　宝宝奶粉过敏的原因是由于婴幼儿的消化系统没有发育完全，食物不能被完全分解吸收，蛋白质不耐受，就会被发育同样不完全的免疫系统认为是异质，从而引起过敏。配方奶粉有4类，第 一级是普通配方奶粉，适合大部分宝贝;第二级是部分水解配方奶粉，也称适度水解配方奶粉，之前说适合预防牛奶蛋白过敏，但近期有专家指出并不能预防牛奶蛋白过敏;第三级是深度水解配方奶粉，适合牛奶蛋白过敏宝宝的序贯巩固，氨基酸奶粉喂养到9-12月龄，可尝试转换至深度水解奶粉;第四级是氨基酸配方奶粉，是牛奶蛋白过敏宝宝的最 佳全营养替代粉。我家宝宝也是过敏体质，我们选择的Neocate纽康特氨基酸营养粉，我女儿吃着很好哦，几乎不会过敏的，宝宝很健康。

　　氨基酸奶粉不同于水解奶粉，水解奶粉也称“低敏奶粉”，是通过特殊工艺把牛奶中的蛋白质降解处理后成为肽链，以降低蛋白的过敏原性。但仍有一部分牛奶过敏宝宝吃低敏奶粉依旧过敏。对于诊断牛奶过敏的宝宝，建议食用氨基酸奶粉。

　　氨基酸奶粉与普通婴儿奶粉一样，能提供0~12个月宝宝生长发育所需的热量、碳水化合物、脂肪、维生素和矿物质，只是蛋白质全部是由游离氨基酸所替代。所以氨基酸奶粉足够满足0~1岁宝宝生长发育的营养需求，宝宝身体健康，才能有充足的免疫力来抵抗病原菌的入侵。

　　小儿奶粉过敏最主要的表现是胃肠道方面的不适，如：腹痛、腹胀、拒奶、呕吐、腹泻、粪便中带血等，少部份的牛奶过敏也可以引起小婴儿及儿童的便秘。当牛奶中的蛋白质被胃肠吸收后，随着血流运送到全身各个器官部位，也会产生不同器官的过敏反应，出现一些其他的症状，例如儿童特应性皮炎或者湿疹、喘息、频繁咳嗽、频繁流涕、鼻炎等。

　　我们会依此给妈妈一个好的喂养建议：从氨基酸配方奶粉喂起，逐渐过渡到深度水解蛋白奶粉，再过渡到普通奶粉。这个时间长短，要根据孩子的过敏严重程度等相关因素来决定。

　　深度水解奶粉中的蛋白质已经通过热加工或酶分解等作用，分解成游离氨基酸或由2-3个氨基酸组成的二肽、三肽等。在将氨基酸奶粉转换到深度水解奶粉时，必须加强观察。当再次出现过敏症状时必须及时停止，继续氨基酸奶粉喂养。此外，为避免配方中其他成分的干扰，建议首先考虑更换与与氨基酸奶粉为同一品牌的深度水解奶粉，更加适合宝宝。

　　总体上来说，建议妈妈应该坚持氨基酸奶粉喂养至少6个月以上，并且在宝宝满一周岁后才考虑更换为深度水解奶粉等，这样能最 大程度地帮助牛奶过敏宝宝有效规避过敏风险，降低过敏反复的风险。如过早转为深度水解奶粉，则有可能令宝宝的过敏反复，导致牛奶过敏的持续时间延迟，生长发育受限。

　　(免责声明：昆山鸿富通登载此文出于传递更多信息之目的。文章所述内容仅代表文章原作者的个人观点。所写文章的原创性以及文中陈述信息未经证实，对该本文所写全部或者部分内容、文字的真实性、有效性不作任何保证或承诺，请读者仅作参考，并请自行仔细核实相关内容。深度热点专栏文章投诉电话：0512-36684066)

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