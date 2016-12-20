婴儿对牛奶蛋白过敏的症状大全

一般婴孩喝完牛奶之后出现类似的症状，父母们就得注意婴儿对牛奶蛋白过敏的症状!应立刻咨询医生，临床的对婴儿牛奶蛋白过敏的症状主要在于皮肤、肠胃和呼吸气管。病婴的皮肤或身体会出现红疹、风疹或湿疹;至于气管上，包括不断地打喷嚏、流鼻涕、咳嗽，反复发作导致的过敏性鼻炎、哮喘。病婴肠胃道方面常有腹部绞痛、呕吐及腹泻，他们常在喂奶后哭闹不安，腹泻虽常见，但程度上有很大的差异。

陈同辛教授是上海交通大学医学院附属上海儿童医学中心过敏/免疫科主任，常年致力于儿科临床免疫学的研究。他指出，很多家长认为儿童过敏以皮肤症状为主，例如湿疹、荨麻疹或者皮肤瘙痒等，事实上消化道症状也很常见，而且年龄越小，越容易出现消化道症状，特别是6个月以内的婴儿，牛奶蛋白过敏可只表现为消化道症状，例如呕吐、腹泻、腹痛等，而无明显皮肤过敏症状。陈同辛建议家长，如果儿童发生牛奶蛋白过敏，首先应该进行膳食回避，之后给予替代的配方进行喂养，以维持婴儿营养的供给。从间歇性轻度腹泻至严重患者可致肠粘膜萎缩，造成营养不良。另一方面，婴儿可能会拒绝吃奶， 甚至哭闹，严重的话会引起休克。

因此，对这种有对牛奶蛋白过敏的症状的宝宝来说，及早诊断、及早干预是非常重要的。对婴儿对牛奶蛋白过敏的症状诊断方式如下：

宝宝发生腹泻时，要判断是由于牛奶或食物过敏、还是感染引起的腹泻，家长可以通过以下简单方法进行初步判断。根据小儿腹泻前的喂养史选择试验食物，在没有给小儿服用抗过敏药的前提下，将所选择的食物从少量起喂小儿，每隔30至60分钟加倍所喂食物，观察小儿的反应，尤其是起初2小时的反应，因为起初的2小时是过敏反应的高发时间，这样就能找出可能的过敏食物。另外，必须观察幼儿的皮肤是否出现红疹、湿疹或风疹之类的情况以及家人是否有敏感病例。

如果你的宝宝确认是牛奶蛋白过敏，那么你就需要配合医生纯母乳喂养宝宝或先为宝宝添加一段时间的氨基酸配方奶粉，也就是进行饮食管理。然后，按照医生的要求定期带宝宝去医院复查。一般在氨基酸配方奶粉喂养3一6个月后，医生会通过检查确认宝宝牛奶蛋白过敏的程度，并视情况而将深氨基酸配方奶粉转换成深度水解奶粉，最后转换成普通的配方奶粉，从而有效地预防牛奶蛋白过敏再次发生。

氨基酸配方奶粉中的其他营养成分几乎与普通牛奶配方奶粉相同，完全可以满足宝宝生长发育的需要。如果氨基酸配方奶粉中含有促进肠道健康菌群形成的益生元组合，那就可以进一步提升宝宝的肠道免疫力并减少过敏。纽康特氨基酸奶经过临床证实，完全可以提供全面而充足的营养，保证宝宝的健康成长。

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