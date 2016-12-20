银屑病形式严峻，错误认知、盲目求医成康复最 大障碍

银屑病是一种常见并易复发的慢性炎症性皮肤病，全世界大约有2%的人患有银屑病。在中国，据银屑病科研协作组对不同地区的城市和农村分别抽样调查，估计银屑病的总患病率为0.123%。目前我国银屑病患者约有650万人，而其中有超过半数以上患者未得到及时有效的治疗。

银屑病虽然一般不会导致患者死亡，但却给患者的生理和社会心理造成损害，影响患者的生活质量。由于本病易于复发，患者容易多次、多处求医，而不正当的治疗可造成病情加重或重度毒副作用产生，甚至危及患者生命。而根据认知行为理论，患者对自身疾病的认知是影响患者求医行为的重要因素之一。

吉林都市频道携手长春华山，征集久治不愈的银屑病患者

银屑病为什么总是久治不愈?反反复复得不到康复?为了调查了解这类银屑病患者对自身疾病的认知情况以及他们的治疗状况，也为银屑病患者能够提高规范治疗意识、得到规范诊疗的条件和服务。吉林都市频道携手长春华山皮肤病医院，举办了此次“征集久治不愈的银屑病患者”活动。

在提高银屑病医疗服务使患者得到规范诊疗保证的同时，提高银屑病患者的生活质量、恢复银屑病患者的身心健康是此次活动举办的最终目的。患者在治疗中，除了能看到资深专家“多对一”亲诊过程的服务外，更能享受到长春华山皮肤病医院的优惠治疗活动。在解决皮肤顽疾困扰的同时，更能做到将自身利益的最 大化。

长春华山皮肤病医院，公益援助千万家

适用于： 贫困、特困住院治疗的患者可享受治疗费和药费的20%优惠补助

践行公益，树立长春皮肤病第 一品牌形象

多年来，长春华山皮肤病医学研究院积极响应国务院的号召，贡献自己的一份力量，设立了各种减免制度，为家庭贫困的患者减免医药费，并且积极参与各种爱心助医活动，省市多家媒体争相报道，赢得了社会各界的赞誉。

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