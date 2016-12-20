平安万家医疗斩获第五届管理科学奖 管理创新能力获权威认可

【2016年12月19日】近日，由中国管理科学学会主办的“第五届管理科学奖颁奖典礼暨2016中国管理科学大会”在北京的中国科技会堂召开。平安万家医疗受邀出席大会，以“构建中国医疗连锁服务平台的管理创新”荣获本届大会的管理科学奖(创新类)。

中国管理科学奖是依据国务院《国家科学技术奖励条例》，经国家科学技术奖励办公室批准设立的全国性科学技术奖(国科奖社证字第0147号)。自2008年首次评审以来，每两年评选一次，该奖项所反映的学术成就和实践贡献在业内和社会上得到广泛认同。该奖项的获得表明，平安万家医疗的管理和创新能力获到权威认可。

平安万家医疗投资管理有限责任公司北京机构总经理白影洁出席颁奖典礼

管理创新驱动，提升基层医疗服务能级

构建中国医疗连锁服务平台的创新，打造中国连锁健康服务第 一平台，是平安集团以及平安万家医疗致力于发展“大医疗健康”产业，通过管理创新来提升中国医疗服务的重要探索。

基层医疗是国家医疗服务体系的基本支撑。当前，中国基层医疗总量不足，结构不均衡。平安万家医疗以基层医疗为切入口，立足当前存量的诊所等医疗机构，以痛点为指引，以改善诊所发展生态和能力为抓手，改善中国诊所发展的环境和条件，以产业力量构建基层医疗生态圈，以平台为链接，为用户择优，为诊所赋能，为保险公司构建服务网络。

同时，平安万家医疗集合平安集团深厚的保险和健康产业体系优势，打通政府医保和商业保险的通路，打造平安大医疗健康板块“管理式医疗服务线下入口”。

创新行业服务，为基层医疗机构赋能

目前，服务能力不足是诊所为核心的基层医疗机构的核心问题。随着城市化、人口老龄化、疾病慢病化等进程，日益增长的基层医疗服务需求与诊所服务较弱的能力不足形成尖锐矛盾，行业呼唤诊所界出现供给侧革命。

围绕改善供给侧能力，平安万家医疗以“搭平台、树标准、连诊所”为主线，通过云诊所、万家认证标准、万家学院等渠道，致力于行业创新，多方为基层医疗机构赋能。

目前，诊所服务平台已上线超过15000家诊所，覆盖全国100多个重点城市。联合JCI、DNV GL等国际医疗认证标准体系服务商，制定万家诊所认证标准，并对上线诊所有序推动认证工作，以评促建、以评促改，让提升诊所服务能力有章可循，有据可依。以此为基准，平安万家医疗遴选出优质诊所，为商业健康险对接基层优质医疗机构服务。

信息化水平是制约诊所服务能力的重要因素。完善的信息系统是提高管理服务水平，更好服务患者的基础，也是行业监管部门的要求，是进入政府医保和商业健康险网络的前提。平安万家医疗云诊所系统，聚焦诊所核心需求，联通多种赋能手段，诊所可以轻松实现排班管理、预约随访、医生教育培训、对接保险产品等一站式业务需求。目前，采用系统的诊所已初尝云诊所带来的益处，并将享受更多不断增加的服务功能。

此外，平安万家医疗还通过万家学院引进健康知识库、全科医生培训课程等，与国内知名专家、中国医生集团联盟等签署合作协议，对基层医护人员进行临床技术指导，建立国内基层医生培训体系。同时，引入美国梅奥诊所知识体系，提升基层医疗机构诊疗路径水平。

中国管理科学学会管理科学奖的奖项包括“学术奖”、“实践奖”和“专项奖”。包括钱学森、刘源张等著名管理科学专家，都曾经获得该奖项。“管理科学奖”业已成为我国管理领域内吸纳、展示、推广管理研究、管理实践成果的重要平台。

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